Огромное количество людей считает, что казино создано только лишь для внесения депозита, но не знают, что существенное число онлайн-казино предлагает своим игрокам бездепозитные бонусы. Это вид бонусов, для получения которых не нужно вносить свои деньги, при этом вывести полученный выигрыш можно также без особых проблем. Стоит сказать, что таких бонусов действительно немного, но найти их несложно, в данной статье вы узнаете какие казино чаще всего предлагают такие бонусы.

Основная суть такого бонуса - получения у игрока понимания, нравится ли ему такой вид отдыха, или нет. Бездепозитные бонусы могут быть разные, это может быть сумма, которую игрок получается на свой баланс, или какое-то количество бесплатных спинов. Чаще всего сумма бонуса является небольшой, но некоторым счастливчикам получается вытащить огромный выигрыш.

Какие казино дают бездепозитные бонусы

Как правило, таких казино достаточно много, это не один десяток, и собрать бонусы можно практически в каждом. Многие считают, что такой тип бонуса предоставляют только молодые казино, которые активно привлекают клиентов, это от части правда, но и у ветеранов игорного бизнеса довольно часто встречаются такие бонусы.

Недавно открывшееся казино не станет предлагать такие бонусы, ведь это несет определенный риск потерь, так, как игроку действительно может улыбнуться удача и он вынесет крупный выигрыш, который сильно ударит по бюджету казино. Чаще всего вознаграждение можно встретить у небольших, но уже набравших обороты казино, которые жаждут новых клиентов, желающих окунуться в развлечение предоставляемое азартными играми.

В эпоху развития онлайн-казино, русскоязычная аудитория имеет возможность получать довольно большое количество бездепных бонусов, в совершенно разных казино и на разные слоты, поэтому упускать возможность бесплатного развлечения не стоит.

Какую сумму можно получить в бонусе

Естественно, речь о больших суммах не идет, все-таки казино ищет выгоду не только для клиента, но и для себя, поэтому рассчитывать на бесплатные деньги и кнопку бабло не стоит. Чаще всего сумма бонуса варьируется от 20 до 30 евро, что является некоторым стандартом. Бывают ситуации, когда сумма бонуса достигается и 100 евро, но это крайне редкие предложения.

Если говорить о бесплатных вращениях, которые также является вариантом бездепа, то чаще всего можно встретить от 30 до 70 вращений. Огромную роль тут играет сумма ставки и сам слот, вряд-ли вы встретите предложение сделать 70 бесплатных спинов по доллару. Если говорить о слотах, то стоит понимать, что некоторые заточены на маленький RTP(процент отдачи), а некоторые наоборот, на большой. Таким образом в каких-то слотах нужно сделать 100 абсолютно нулевых спинов, чтобы сорвать джекпот, а в каких-то баланс держится на одном уровне, давая возможность выиграть каждый спин.

Процесс отыгрыша

Изначально понятно, что просто так казино выдавать деньги своим игрокам не будет, да и работать в минус никто точно не станет, поэтому, для того, чтобы появилась возможность вывести бонусные деньги, их необходимо сначала отыграть.

Сам по себе процесс отыгрыша - полностью имеет смысл своего названия, то есть, нужно просто играть. Условно, если игрок в бесплатных вращениях выиграл 20 евро, а коэффициент отыгрыша 30, то ему нужно сделать общую сумму ставок равную 600 евро.

Коэффициент отыгрыша имеет довольно важное значение для всех, чем он больше, тем сложнее отыграть бонус и получить награждение. Как правило, данная величина варьируется от 20 до 30, но и бывает равной 100. Брать бонус с большим коэффициентом не стоит, отыграть будет действительно сложно.

Сам по себе процесс отыгрыша не является сложным, можно включить любимый слот, сделать минимальную сумму ставки и играть, наслаждаясь процессом, сами по себе слоты часто имеют RTP – 95%, а следовательно отыграть бонус не представляется большой сложностью.

Что нужно чтобы получить бездепозитный бонус

Порядок получения бонуса максимальной простой, как правило, для этого нужно зарегистрироваться и активировать бонус в личном кабинете. Также, иногда для его получения необходимо вводить промокод, который можно взять на ресурсе, где вы увидели информацию о бонусе.

Необязательно быть новым игроком, достаточно часто можно заметить, что постоянные игроки также получаются бонусы, порой по сумме значительно большие, чем новореги. Делается это для стимуляции к игре, а также в качестве поощрения постоялцев.

Стоит отметить, что казино вправе само устанавливать правила отыгрыша и получения бонусов, за нарушение правил вас могут лишить бонуса. К примеру, в каких-то казино для вывода бонуса необходимо ввести свои паспортные данные и пройти полную верификацию, где-то с этим проще.

Важно выбирать такое казино, в котором вы гарантированно получите бонус, спокойно отыграете и выведите средства. Наш сайт предлагает только самые качественные казино, которые принесут полное удовольствие от процесса игры.

Кто может получать бездепозитные бонусы в казино

Чаще всего этот вопрос задают люди, которые только познакомились с игорным бизнесом, и первый раз регистрируются в казино. Как правило, если казино доступно в вашей стране, то вы и являетесь целевой аудиторией бонуса, а следовательно, с получением не возникнет никаких проблем.

Искать большие бонусы на иностранных площадках не стоит, потому, что вам попросту могут не вывести деньги, которые вы отыграли, причем вместе с вашим депозитом. Все дело в том, что процесс верификации вам придется проходить по документам той страны, в которой непосредственно зарегистрировано само казино, и если у вас таких документов не будет - то пиши пропало.

Стоит ли брать такие бонусы

Определенно стоит, вы получаете возможность поиграть в казино не тратя на это деньги. Стоит помнить, что казино - не место заработка, а очень дорогой вид отдыха, который наполнен эмоциями, пользуясь бонусом вы за этот отдых имеете право не платить.

Если вы взяли бонус, но сумма, которую вы получили, за бесплатные вращения или просто некоторое количество денег, слишком мала, то от бонуса стоит отказаться, ведь риск того, что вы выйдете в минус увеличивается.

Также не стоит брать бонус, если коэффициент отыгрыша слишком велик, например, наша редакция не советует брать бонусы где он больше 30. Если сумма бонуса большая, то попробовать можно, но в остальном, это пустые риски.

На данные момент казино крайне щедро делится бонусами, поэтому упускать такую возможность крайне не рекомендуется. Получайте их, пробуйте, и обязательно наслаждайтесь процессом.

Другие бонусы в онлайн казино

Кроме бездепозитных бонусов имеются и другие, которые также может получить любой игрок, причем количество таких бонусов достаточно большое. Давайте рассмотрим эти бонусы:

Бонусы за метод оплаты. Это тип бонусов, который предполагает полное отсутствие отыгрыша и выдается он за использование того или иного метода оплаты. Например, довольно часто можно заметить, что при пополнение криптовалютой игрок получается на 3-10% больше, чем он хотел пополнить. Чаще всего такие бонусы призваны бороться с плавающим курсом криптовалюты.

Депозитные бонусы. Этот вариант дает игроку вознаграждение за внесение депозита. Как правило, этот 200-300% от депозита. Такой бонус также необходимо отыгрывать, при этом имеется определенный коэффициент отыгрыша. Это хорошо для людей, которые не желают вносить большую сумму, но хотят поиграть по большим ставкам.

Кэшбек. Этот бонус появился в казино не так давно и является обычным возвратом денег за какое-то количество ставок. Например, если игрок проиграл какое-то определенное количество денег, то ему вернется около 10%. Это достаточно приятный бонус, так, как если времяпровождение в казино не увенчалось большими выигрышами, то можно получить некоторые возврат и поиграть еще.

Пользуясь всеми бонусами игрок получает огромные привилегии, которые только лишь улучшают процесс игры. Обязательно стоит пользоваться всем и с полна, так, как направленности на проигрыш в этом нет, да и подвохов тоже. Главное, обращаться в казино не с целью заработать, а с целью приятно провести свое время!